13,3 евро – столько стоит аренда квадратного метра жилья в столице Литвы. Для сравнения, 10 лет назад цена составляла 7,7 евро, таковы данные портала aruodas.lt.

За 10 лет во всей Европе цены на аренду выросли на 14,9%, а на полупку жилья - на 28,6%.

В Литве аренда за 10 лет подорожала на 109% (более высокий рост был лишь в Эстонии - 143,5%), сообщает Eurostat.

Литва - одна из немногих стран Европы, где стоимость аренды выросла больше, чем стоимость покупки жилья. Стоимость покупки выросла на 70%. Больше всего цены выросли: в Эстонии (113%), Люксембурге (100%), Венгрии (91%), Латвии (86%), Австрии (81%).

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что цены росли из-за ограниченного предложения – в Литве чаще покупают жилье, чем арендуют.

Однако в последнее время цены на жилье растут быстрее, чем цены на его аренду. Это снижает прибыль и окупаемость инвестиций тех людей, кто покупает жилье в качестве инвестиции.

Президент Литовской ассоциации агентств недвижимости Аудрюс Гуданавичюс пояснил, что сейчас на рынке активнее покупатели жилья, чем арендаторы.

"Сейчас многие покупают жилье не потому, что в нем нуждаются, а потому, что хотят вложить деньги, т.е. покупают второе-третье жилье", – сказал он.

Что привело к росту цен на аренду? "Наверное, важный фактор - сокращение предложения на фоне растущей иммиграции – в прошлом году в Литву приехали 20 000 жителей", – сказал Мачюлис, напомнив и о внутренней миграции в крупные города.

"Если оценивать то, что было 20 лет назад, то цены в Литве в контексте Европы были низкими. Возможно, этот дисбаланс привел к росту цен", – заметил Гуданавичюс.

Если купить жилье в старом городе Вильнюса, то можно надеяться на 5% прибыль, в Вильнюсе вообще - на 5,5%. Немного выше этот показатель в Каунасе и Клайпеде - 6,5% (эти данные показали подсчеты Swedbank).

Сейчас надо ждать 15-20 лет пока доходы от аренды вернут деньги, отданные за жилье – окупаемость может быть дольше, если на покупку или ремонт брали кредит.

"Мы видим, что в последнее время цены на покупку жилья растут быстрее цен на аренду. Вероятно, такая тенденция задержится", – сказал экономист Мачюлис.

По его словам, сейчас жители больше настроены покупать собственное жилье, чем арендовать.

"По нашим подсчетам, в Вильнюсе жилье в прошлом году подорожало на 11%, вряд ли такими темпами будут расти цены на аренду. Тем более, что скачок иммиграции в прошлом году был однократным явление, больше не должен повториться", – считает Мачюлис. Он считает, что часть покупаемого сейчас жилья будет подготовлена для аренды, поэтому будет больше выбора, а это вряд ли вызовет рост цен.

Гуданавичюс напомнил, что в Литве необязательно регистрировать договор об аренде, поэтому сложно отслеживать статистику. Он считает, что за год цены на аренду выросли так же, как и цены на жилье.

"Рынок достаточно активный, как и рынок продаж. Цены, можно сказать, были на 10-20% выше, все зависит от сегмента. Меньше всего цены росли там, где жилье раньше сдавали на короткое время, а потом перешли к долгосрочной аренде – это в основном квартиры в центре города. Но в спальных районах цены выросли на 10-15%, а местами на 20%", – сказал эксперт.

Он признал, что во время пандемии предложение арендуемого жилья выросло, но сейчас все возвращается на круги своя.

Гуданавичюс с большим оптимизмом оценивает перспективы рынка аренды.

"Люди привыкли, понимают, что с ковидом придется жить дольше, что жизнь не останавливается. Они приспосабливаются. (...) Жизнь продолжается, в любом случае всем нужна будет жилплощадь, а поскольку многие работают из дома, то будут потребности в аренде жилья", – считает он.

"В Литве все работающие жители начинают думать о своем жилье. Таких приоритетов нет у немцев, голландцев, где около половины жителей арендует жилье. Это связано с культурным моментом и с тем, что там живуч рынок коммерческой аренды жилья, этим занимаются профессиональные компании", – сказал Мачюлис.

Он не думает, что в Литве тенденция изменится – ведь и в прошлом году немало сделок по покупке жилья заключалось за собственные средства, без кредитов.