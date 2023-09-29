Цены на аренду жилья в Литве снова бьют рекорды

Представитель Ober-Haus Раймондас Регинис сказал, что в ближайшее время на рынке продаж ситуация по-прежнему будет малоактивной.

"Это обусловлено высокими ценами на жилье и повышением процентной ставки", – сказал Регинис.

Однако он отмечает, что стагнация на рынке действует и на рынок аренды.

"В Вильнюсе фиксируются рекордно высокие цены на аренду жилья. После снижения цен в конце 2022 года, в 2023 году снова начался их рост. В этом году рынок аренды жилья оживился из-за того, что людям стала не по карману покупка собственной недвижимости, поскольку из-за высокой процентной ставки кредиты подорожали", – заметил Регинис.

"Сейчас в Вильнюсе предлагают для аренды немало объектов, но растет и число потенциальных арендаторов – по тем же причинам – из-за недоступности покупки жилья", – прибавил эксперт.

Представитель Bonava Lietuva Ремигиюс Плетерас сказал, что желание литовцев приобрести свое жилье никуда не делось, жители постоянно думают о том, как купить жилье.