Цены на аренду жилья в Литве снова бьют рекорды

Представитель Ober-Haus Раймондас Регинис сказал, что в ближайшее время на рынке продаж ситуация по-прежнему будет малоактивной.
"Это обусловлено высокими ценами на жилье и повышением процентной ставки", – сказал Регинис.
Однако он отмечает, что стагнация на рынке действует и на рынок аренды.
"В Вильнюсе фиксируются рекордно высокие цены на аренду жилья. После снижения цен в конце 2022 года, в 2023 году снова начался их рост. В этом году рынок аренды жилья оживился из-за того, что людям стала не по карману покупка собственной недвижимости, поскольку из-за высокой процентной ставки кредиты подорожали", – заметил Регинис.
"Сейчас в Вильнюсе предлагают для аренды немало объектов, но растет и число потенциальных арендаторов – по тем же причинам – из-за недоступности покупки жилья", – прибавил эксперт.
Представитель Bonava Lietuva Ремигиюс Плетерас сказал, что желание литовцев приобрести свое жилье никуда не делось, жители постоянно думают о том, как купить жилье.
"По заказу нашей компании в январе был проведен опрос жителей Вильнюса, который показал, что в этом году жилье планировали купить 24% участников опроса, а в следующем - на один процент больше", – сказал он.
На просьбу назвать, сколько готовы платить за жилье те, кто хотел купить его в этом году, большинство указало до 150 000 евро (45%). Абсолютное большинство участников опроса – 81% – указали, что хотят брать на покупку жилья ипотечный кредит.
По словам собеседника, большинство желающих взять кредит отпугивает требование банка внести первый взнос. Однако, по словам эксперта, большинство, особенно, если речь идет о первом жилье, покупает жилье экономического класса, что означает меньший первый взнос и выплаты по кредитам.
"Это в основном молодые работающие пары или молодые семьи с детьми, которые покупают себе первое жилье, с полной отделкой", – сказал Плетерас.
Регинис отмечает, что, согласно данным Ober-Haus, самые высокие цены на аренду в Вильнюсе – в Старом городе, в Науяместисе, Ужуписе, Жверинасе и Шнипишкес.
В этих районах аренда двухкомнатной квартиры стоит от 700 до 900 евро в месяц и больше. В спальных районах, например, в Фабийонишкес и Пашилайчай в новых домах аренда двухкомнатной квартиры стоит 550-650 евро в месяц.