Цены на аренду жилья в Литве: одни считают заработок, другие – растущие расходы

Как сообщает Департамент статистики, в 2021 году жители Вильнюса платили 113,26 евро за квадратный метр в год. Стандартная двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров стоила в среднем 472 евро в месяц, в 2020 году за аренду той же квартиры пришлось бы заплатить 466 евро.

Арендная плата за жилье в Каунасе в 2021 году составляла 83,95 евро за квадратный метр в год. В прошлом году там за аренду двухкомнатной квартиры приходилось платить в среднем 350 евро (в 2020 году стоимость аренды составляла 342 евро). В Клайпеде было зафиксировано символическое снижение цен на аренду жилья. В прошлом году здесь за один квадратный метр арендного жилья просили 71,64 евро в год: квартира площадью 50 квадратных метров обходилась арендаторам примерно в 299 евро в месяц (в 2020 году — 302 евро).

В прошлом году Шяуляй отличился самым ощутимым скачком цен. В 2021 году за квадратный метр съемного жилья нужно было платить 59,73 евро, в 2020 году — 52,2 евро. Аренда двухкомнатной квартиры для жителей Шяуйляй в течение года выросла с 218 до 249 евро в месяц.

Не избежали повышения цен и жители Паневежиса: в прошлом году в столице Аукштайтии им приходилось платить 54,07 евро за квадратный метр в год — арендная плата за двухкомнатную квартиру выросла с 212 до 225 евро в год.

Исключительный год

Эксперты по недвижимости утверждают, что в этом году рынок аренды жилья столкнулся с еще большими проблемами. Из-за наплыва военных беженцев из Украины предложение арендного жилья резко упало в начале года. А из-за отсутствия предложения цены на аренду поднялись до рекордных уровней. Независимый эксперт по недвижимости Арнольдас Антанавичюс сказал, что цены на аренду уже достигли своего пика и могут немного снизиться с приближением зимы.

По словам эксперта, ситуация на рынке постоянно меняется. Весной этого года, когда в Литву стали съезжаться военные беженцы, во всех крупных городах предложений практически не осталось: новое жилье сдавали буквально за несколько часов. В такой ситуации арендодатели начали повышать арендную плату. Собеседник отмечает, что за относительно короткий период цены на аренду жилья подскочили на целых 20 процентов, а в некоторых случаях и больше. Но сейчас ситуация существенно изменилась.

"В последнее время мы наблюдаем еще одну тенденцию — на рынке появляется все больше арендного жилья. По сравнению с весной предложений по аренде недвижимости сейчас почти в два раза больше. Проблема в том, что цены по сравнению с той же весной выросли в среднем примерно на 20 процентов", - сказал А. Антанавичюс.

Arnoldas Antanavičius © DELFI / Tomas Juodelis

Ищут альтернативы

По словам эксперта, причин увеличения предложений несколько. Немалое количество людей, бежавших от ужасов войны, постепенно возвращается в свою страну или уезжают в другие страны Западной Европы.

По мнению собеседника, вполне вероятно, что на рынке появились те квартиры, владельцы которых до сих пор держали их пустующими. Также значительное количество молодых семей, видя столь резкий рост цен на аренду, решают приобрести собственное жилье. Хотя цены на недвижимость достигают максимума, процентные ставки по ипотечным кредитам растут, но платежи по кредиту в банке обычно ниже, чем арендная плата.

"Пока сложно сказать, что привело к такому выбору. Возможно, увидев рост цен на аренду, молодые люди решают купить собственное жилье, возможно, те, кто хранил свои сбережения от рекордной инфляции, решат вложить деньги в недвижимость и сдать ее в аренду", - сказал А. Антанавичюс.

По словам эксперта, молодой семье со средним уровнем доходов сложно купить просторную квартиру в новостройке. Однако не снижающиеся продажи на рынке вторичного жилья позволяют предположить, что часть покупателей жилья старой постройки приходят из арендного сегмента.

"Несмотря на войну, сообщения о росте ипотечных ставок, приближающийся рекордный отопительный сезон, высокую инфляцию и неопределенность, продажи недвижимости в старых домах остаются относительно высокими. Конечно, ипотека в будущем подорожает, но все равно платить за нее будет дешевле, чем платить за аренду.

Кроме того, после погашения кредита жилье остается у людей, чего нельзя сказать об аренде", — приводит сравнение эксперт по недвижимости.

Гарант роста города

По словам А. Антанавичюса, когда цена становится слишком высокой, люди начинают искать альтернативные решения, рынок сам себя регулирует. Именно это сейчас происходит на рынке аренды жилья.

"По крайней мере, в ближайшее время цены на аренду не должны вырасти. Они уже достигли своего пика. С приближением зимы владельцам будет бесполезно оставлять пустующие квартиры при таких высоких ценах на отопление, поэтому мы можем увидеть некоторые изменения.

Конечно, что будет через полгода или год, сложно сказать, это будет зависеть от многих факторов — от того, как будут меняться цены на жилье, от инфляции, спроса и предложения", — поделился своим мнением собеседник.

По словам А. Антанавичюса, сегмент аренды жилья является необходимой частью экосистемы города. Спрос на аренду в крупных городах всегда будет оставаться высоким. Регионы уже столкнулись с проблемой нехватки арендного жилья. Статистический арендатор – это не только студент, приехавший учиться в более крупный город, но и молодые семьи, решившие жить в городе, где больше возможностей для работы и карьерного роста. Также, особенно в столицу, приезжает много специалистов из третьих стран.

"Такие люди не спешат покупать жилье. Пока они не зарекомендовали себя на рынке труда, не видят здесь перспектив или не уверены, хотят ли они остаться здесь надолго, они снимают жилье. Однако при дефиците арендного жилья пригласить молодых специалистов очень сложно. В отсутствие сотрудников бизнес тормозит планы развития — это замкнутый круг, из которого трудно вырваться. Рынок аренды как промежуточный этап влияет на развитие города", - сказал А. Антанавичюс.