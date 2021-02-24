"Покрытие ликвидным имуществом в данный момент в восемь раз больше, чем минимальное требование, составляющее 100%. Это рекордно высокий показатель. (...) Прибыльность банков сокращается третий год, в прошлом году она снизилась на 16,4%, но в целом остается высокой. Одной из самых высоких в ЕС", – заявил во вторник утром М. Юргилас в парламентском Комитете по бюджету и финансам.

Он подчеркнул, что банковский сектор страны действует стабильно, уровень его капитализации очень высок.

Как отметил председатель комитета Миколас Маяускас, обзор БЛ демонстрирует, что расценки банков для частных потребителей являются конкурентоспособными, однако возникают проблемы с расценками для бизнеса.

"В ряде сегментов расценки в Литве выше, чем в соседних странах, и это касается не только Латвии и Эстонии, но и Польши", – отметил М. Маяускас.

По его словам, например, расценки действующего в трех странах Балтии банка Luminor самые высокие именно в Литве.

М. Юргилас утверждает, что цены на банковские услуги отличаются, поскольку не во всех Балтийских странах сходная экономическая ситуация, банки действуют не в одинаковых условиях, обладают разными информационными системами.

"По моим данным, банк Luminor в данный момент оперирует шестью системами информационных технологий. Три страны, два объединившихся банка, и у каждого из них в своей стране было по одной системе. Таким образом, нет оснований утверждать, что условия даже в технологическом смысле равны", – пояснил представитель БЛ.

По словам М. Юргиласа, корзина банковских услуг для населения стоит от 90 центов до 2 евро в месяц, самые дешевые планы для бизнеса составляют 4,5–12 евро, а самые дорогие – 18-35 евро в месяц.