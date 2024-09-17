Центробанк улучшил прогноз роста ВВП Литвы в 2024 году до 2,2%

Прогнозируется, что на развитие экспорта благоприятно повлияют неутраченная конкурентоспособность и восстановление внешнего спроса. В этом году общий объем экспорта должен увеличиться на 1,2 проц., а в следующем году еще на 3,7 проц.

По оценке Центробанка, потребительские расходы домохозяйств вносят наибольший вклад в экономическое развитие. Прогнозируется, что после прошлогоднего снижения на 1,1 проц. потребительские расходы вырастут на 3,4 проц. в этом году и на 3,7 проц. в следующем и 2026 году.

При этом прогноз ВВП на 2025 и 2026 годы – не изменен – показатель должен вырасти на 3,1 и 3,3 проц. соответственно.

„После двух лет стагнации экономика Литвы возвращается на путь роста“, - сказал председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус во время мероприятия обзора литовской экономики.

Ожидается, что в этом году средняя заработная плата увеличится на 10,2 проц., а в следующем году рост замедлится до 8,5 проц. Такой рост по-прежнему превышает долгосрочный средний показатель до пандемии, составлявший 5,5 проц. в год.

Центробанк Литвы прогнозирует, что уровень безработицы в этом году достигнет 7,4 проц., а занятость должна вырасти на 1,6 проц. По словам Г. Шимкуса, растет численность людей, которые не работают более двух месяцев, что в долгосрочной перспективе может вызвать проблемы.