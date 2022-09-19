Центробанк: Revolut по величине активов стал третьим банком в Литве

Swedbank оставался крупнейшим по размеру активов под управлением во втором квартале – его доля составляла 31,2% рынка (15,6 млрд евро), на втором месте - банк SEB - 22,7% (11,4 млрд евро). Вместе эти банки занимали 53,9% рынка. Siauliu bankas занял четвертое место с 7,8% рынка (и 3,9 млрд евро), говорится в обзоре банковской деятельности за первое полугодие, опубликованном Банком Литвы (Центробанком).

Во втором квартале, по сравнению с первым, совокупные активы банковского сектора увеличились на 6,4 процента до 50,2 млрд евро, но если исключить влияние Revolut, то они выросли на 1,2%.

SEB bankas заработал самую большую прибыль за полгода - 70,3 млн евро, вторым был Swedbank (45,3 млн евро), третьим был Revolut (40,4 млн евро). Самый большой убыток - 770 тыс. евро понес банк Fjord.

На конец июня наибольшее количество вкладов было у Swedbank (13 млрд евро), за ним следует SEB (9,5 млрд евро), на третьем Revolut (6,3 млрд евро), наибольшее количество кредитов также выдал Swedbank ( 7 млрд евро), SEB (6,6 млрд евро) и Šiaulių bankas (2,4 млрд евро).