Центробанк предупреждает: количество фишинговых сайтов увеличилось

Обычно такие фишинговые сайты прикрываются несуществующими товарные знаки и заявляют, что они принадлежат лицензированному учреждению, с указанием деталей конкретного учреждения (название, адрес, номер лицензии и т. д.), а также указывают Центробанк Литвы в качестве институции, курирующей деятельность учреждения. Такие действия предназначены для того, чтобы обманом получить данные и деньги людей.

Созданный мошенниками веб-сайт может выглядеть реалистично, поэтому, столкнувшись с веб-сайтом неизвестного бренда финансовых услуг, не спешите предоставлять запрашиваемую на нем личную информацию или подписывать контракты на оказание финансовых услуг.

Прежде всего, на веб-сайте Центробанка Литвы проверьте, действительно ли конкретное учреждение, занимающееся электронными деньгами и платежами, имеет лицензию, выданную Центробанком. Затем внимательно проверьте адрес сайта - все ли его символы соответствуют адресу, предоставленному самим учреждением.

Также стоит проверить, не входит ли сайт в список нелегальных поставщиков финансовых услуг (на данный момент - 190 таких сайтов), есть ли активные ссылки на указанные новости, описания услуг, другие сайты, социальные сети, опубликованные документы.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, свяжитесь с самой организацией, занимающейся электронными деньгами или платежной системой, напрямую по официально указанным контактам и спросите, предоставляет ли она финансовые услуги на веб-сайте, на котором вы хотите зарегистрироваться.

Если вы заметили или попали в ловушку мошенников, обратитесь в правоохранительные органы и сообщите об этом в Центробанк Литвы, который имеет право блокировать веб-сайты, предлагающие незаконные финансовые услуги - в настоящее время заблокирован 71 такой веб-сайт.