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Прогнозы по инфляции в Литве за текущий год пересмотрены, так как дорожают продовольственные товары и растут цены на энергоносители, заявил председатель совета директоров Банка Литвы (Центробанк) Гедиминас Шимкус.
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Parduotuvė
© Shutterstock

Центробанк прогнозирует, что средняя годовая инфляция в этом году составит 15,2%. В марте ЦБ прогнозировал, что годовая инфляция составит 10,5%. По словам Г. Шимкуса, инфляция во втором полугодии начнет снижаться, однако ниже 10% не упадет. В следующем году рост инфляции должен замедлиться до 4,6%.

"Мы повышаем все факторы инфляции в сторону повышения, более всего пересмотру способствуют цены на энергоресурсы и продовольствие. В последние месяцы мы также фиксировали более сильное перекладывание подорожания себестоимости в потребительские товары и услуги, что обусловило более широкое повышение цен", - отметил Г. Шимкус.

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"Баланс инфляционных рисков идет вверх - более высокая вероятность, что средняя годовая инфляция может быть и выше", - добавил он.

Г. Шимкус также заявил, что это связано с воздействием инфляционных ожиданий на рост заработных плат, нарушением цепочек поставок и с ростом цен на сырье для энергоресурсов и продовольствие из-за геополитических факторов.

Он также добавил, что снизить инфляцию может ухудшение ожиданий потребителей и бизнеса, что снизит потребление, желание инвестировать и общий спрос. Кроме того, с ростом цен на энергоносители может снизится потребление других товаров и услуг.


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