Центробанк Литвы: за последний год было достигнуто самое низкое количество продаж жилья

"Оценив показатели, мы видим, что дно доступности уже достигнуто. Это означает, что, если ничего не произойдет, ситуация должна измениться к лучшему", - во вторник на ежегодной конференции Банка Литвы по недвижимости сказал Г. Шимкус.

"По нашим расчетам, средняя возможность приобрести жилье является худшей с 2012 г.", - утверждает он.

Председатель правления Центробанка также подчеркнул, что доля проблемных кредитов достигла исторического минимума и составляет чуть более 0,5%, тогда как после кризиса 2008-2009 гг. доля таких кредитов достигала 9%. По его словам, жители платежеспособны, а от чрезмерной задолженности их защитили Положение об ответственном кредитовании Центробанка.