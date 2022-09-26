Центробанк утверждает, что прогноз ВВП на этот год не меняется, поскольку ухудшившиеся в последнее время прогнозы годового развития компенсировали лучшие, чем ожидалось для литовской экономики, результаты первого полугодия.

"Рост в первом полугодии этого года был несколько более значительным, чем мы ожидали, но второе полугодие будет немного хуже, и это действует как компенсирующие друг друга факторы. Прогноз на следующий год ухудшается (...) Это в основном связано с ухудшением развития спроса домашних хозяйств", – заявил на пресс-конференции в понедельник глава Центробанка Гедиминас Шимкус.

Все же, на фоне преобладания неопределенности в вопросе энергоресурсов и высокой инфляции, замедляется рост экономики основных торговых партнеров Литвы, а это отразится и на росте литовской экономики.

Ожидается, что годовая инфляция в этом году составит 18,3%, однако ее рост уже начал замедляться и в следующем году этот показатель должен составить 8,4%.

Ожидается, что в этом году средняя заработная плата вырастет на 12,7%, а в 2023 году – на 8,7%, если минимальная зарплата в следующем году будет повышена на 15%, согласно предложению правительства.