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По словам председателя правления Центробанка Литвы (БЛ) Гедиминаса Шимкуса, весной БЛ должен внести в Сейм предложения, направленные на расширение предложения кредитов с фиксированной процентной ставкой в ​​Литве.
Gediminas Šimkus
Gediminas Šimkus
© ELTA / Dainius Labutis

"Фиксированные процентные ставки должны стать опцией, (...) такой продукт должен быть доступен", – сказал Г. Шимкус во вторник в Сейме на встрече с фракцией Партии труда.

По данным БЛ, около 90 процентов всех предоставленных литовских кредитов – это кредиты с плавающей процентной ставкой с привязкой к межбанковским процентным ставкам Euribor. В 2022 году в декабре она составила 4,3 проц. и стала самой высокой во всей Еврозоне.

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"Мы действительно намерены распутать этот "гордиев узел". Опрошены банки (...), с нашей стороны проведена работа, мы выяснили причины, как эту ситуацию видят банки, как производится оценка фиксированных инструментов. Мы подготовим предложения, однако предложениям, скорее всего, потребуются какие-то изменения на законодательном уровне. Чтобы продукт фиксированной процентной ставки стал частью предложения", — сказал Г. Шимкус.

"Я считаю, что это необходимо сделать. Этой весной, я надеюсь, нам удастся внести предложения", – подчеркнул глава БЛ.

Г. Шимкус также отметил, что, прежде чем вносить предложения в Сейм, их следует обсудить с министерствами финансов, социальной защиты и труда.

По его словам, подготовленные БЛ поправки – не первая попытка популяризировать кредиты с фиксированной процентной ставкой в ​​Литве. Однако, как отмечает Г. Шимкус, они не пользовались спросом, так как межбанковские процентные ставки долгое время были отрицательными.

Ранее Г. Шимкус упоминал, что в Литве немного возможностей получить кредит с фиксированной процентной ставкой, тем более, по его словам, что это "очень дорогой инструмент".

Европейский центральный банк на прошлой неделе объявил о повышении базовых процентных ставок на 0,5 проц. На сегодняшний день три ключевые ставки установлены на уровне 2,5-3,25 проц.

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