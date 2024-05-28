2024.05.28 15:00

Центробанк Литвы: в следующем году минимальная зарплата должна составить 1070 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Зарплата
Зарплата
ФОТО: Shutterstock

Директор Департамента экономики Центробанка Литвы Аурелиюс Дабушинскас утверждает, что в 2025 г. согласно формуле, установленной Трехсторонним советом, минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве должна быть повышена на 146 евро или 15,7 проц. – с 924 до 1070 евро.

„СЗП (средняя заработная плата) в 2025 г. в среднем без надбавок и премий должна составить 2139 евро. Цель состоит в том, чтобы соотношение ММЗ и СЗП составляло 50 проц., поэтому в 2025 г. ориентир этой формулы по уровню ММЗ – 1070 евро“, - во время заседания Трехстороннего совета во вторник сказал А. Дабушинскас.

Возможный размер ММЗ Центробанк Литвы устанавливает по согласованной в Трехстороннем совете методике. ММЗ утверждает правительство, получив рекомендацию Трехстороннего совета, учитывая показатели и тенденции развития экономики страны.

В 2024 г. ММЗ повышена до 924 евро до вычета налогов, а размер необлагаемых налогом доходов (ННД) – до 747 евро. Эти изменения привели к тому, что ММЗ „на руки“ увеличилась на 75,22 евро и достигла 708,4 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии