Центробанк Литвы: в прошлом году сократилось количество фальшивых евро

"Несмотря на увеличившийся оборот наличных денег после снятия ограничений, введенных во время пандемии, мы продолжаем наблюдать в Литве тенденцию к снижению количества фальшивых банкнот евро. Что касается Еврозоны, то следует отметить, что здесь количество фальшивых банкнот евро за год несколько увеличилось. Мы призываем жителей Литвы обращать внимание на наличные деньги, которые они получают, особенно на рынках или от незнакомых лиц", — говорит эксперт по наличным деньгам Центробанка Литвы Ева Ванскевиче.

Наибольшее число обнаруженных в 2021 году фальшивых евро составляли банкноты номиналом 50 и 20 евро – на их долю пришлось соответственно 49 и 15 проц. всех фальшивых банкнот. Что касается фальшивых монет, то в основном это были монеты номиналом 2 евро, они составили целых 87 проц. всех фальшивых монет.

В 2022 г. стоимость фальшивых евро составила 62 тыс. евро, из которых стоимость фальшивых банкнот составила 61 505 евро, остальная небольшая сумма (462 евро) – стоимость фальшивых монет.

Вероятность получения фальшивого евро очень низка: в еврозоне на 1 млн подлинных банкнот приходится 13 ед. фальшивых, а в Литве этот показатель еще ниже – на 1 млн. подлинных приходится 5,5 ед. фальшивых банкнот.