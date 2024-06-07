Центробанк Литвы: в этом году процентные ставки могут быть снижены еще не один раз

„Если экономическое развитие будет соответствовать тому, что закодировано в прогнозах, это будет означать все меньшую необходимость в ограничительной денежной политике, а это снижение процентных ставок. Я воздержусь по поводу того, кто, как и сколько, но при контроле над инфляцией, если это произойдет, нас ждет дальнейшее снижение процентных ставок“, - сказал журналистам в пятницу Г. Шимкус.
„Если сценарий экономического развития будет реализовываться, я думаю, да (в этом году может быть не одно снижение ставок)“, - отметил он.
В четверг впервые с 2019 года ЕЦБ снизил процентную ставку, одновременно снизив стоимость заимствований, которая достигла рекордного высокого уровня. Однако дальнейший путь остается неопределенным, поскольку инфляция нестабильна.
Основную ставку рефинансирования снизили до 4,25 проц., маржинальную ставку кредитования до 4,50 проц. и ставку по депозитам до 3,75 проц.,