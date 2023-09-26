Центробанк Литвы: срок проверки платежей на предмет санкций сократился с 3 недель до 3 дней

 
ELTA
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Центробанк Литвы сообщает, что, по его данным, согласованный год назад срок проверки приостановленных платежей сократился с 3 недель до 3 дней, что является хорошей новостью для клиентов банка.

После активной работы с участниками рынка за последний год мы изучили данные и видим, что сроки проверки существенно сократились. Мы надеемся, что банки и впредь будут следить за тем, чтобы типичный срок проверки приостановленных платежей и в будущем составлял не более 3 дней", — говорит член правления Центробанка Литвы Симонас Крепшта.

Как показали данные, собранные Центробанком Литвы, абсолютное большинство – 98 проц. – приостановленных платежей проверяются банками в течение 3 дней. После проверки приостановленных платежей, 97 проц. платежей позднее были выполнены. Остальные операции были отклонены или в отношении них применялись дополнительные ограничения.

Срок приостановки платежа может быть больше, если клиент не спешит предоставить информацию, не общается с банком, объем предоставленных клиентом документов большой, документы составлены на иностранных языках или есть иные объективные причины.

Если клиент не в состоянии предоставить требуемые документы или срок их подачи слишком короткий, следует связаться с банком или другим участником финансового рынка и обеим сторонам искать компромисс в сложившейся ситуации.

Банк Литвы также напоминает участникам финансового рынка – если по объективным причинам проверка занимает более 3 дней, необходимо надлежащим образом сообщить клиенту о ходе и сроках приостановки платежа.

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