Центробанк Литвы: срок проверки платежей на предмет санкций сократился с 3 недель до 3 дней

После активной работы с участниками рынка за последний год мы изучили данные и видим, что сроки проверки существенно сократились. Мы надеемся, что банки и впредь будут следить за тем, чтобы типичный срок проверки приостановленных платежей и в будущем составлял не более 3 дней", — говорит член правления Центробанка Литвы Симонас Крепшта.

Как показали данные, собранные Центробанком Литвы, абсолютное большинство – 98 проц. – приостановленных платежей проверяются банками в течение 3 дней. После проверки приостановленных платежей, 97 проц. платежей позднее были выполнены. Остальные операции были отклонены или в отношении них применялись дополнительные ограничения.

Срок приостановки платежа может быть больше, если клиент не спешит предоставить информацию, не общается с банком, объем предоставленных клиентом документов большой, документы составлены на иностранных языках или есть иные объективные причины.