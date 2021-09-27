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Центробанк оценил экономические показатели первого полугодия этого года и снизил прогноз роста валового внутреннего продукты (ВВП) этого года до 4,9%.
В июне прогноз роста был 5,1%.
По прогнозам, в следующем года рост экономики Литвы замедлится до 3,5%. В июне Центробанк прогнозировал, что в 2022 году ВВП страны будет расти до 4,1%.
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