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Центробанк оценил экономические показатели первого полугодия этого года и снизил прогноз роста валового внутреннего продукты (ВВП) этого года до 4,9%.
Ekonomika
Ekonomika
© Shutterstock

В июне прогноз роста был 5,1%.

По прогнозам, в следующем года рост экономики Литвы замедлится до 3,5%. В июне Центробанк прогнозировал, что в 2022 году ВВП страны будет расти до 4,1%.

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