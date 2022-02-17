Центробанк Литвы предупреждает банки о возможных кибератаках, сбоях в поставках электроэнергии

В письме ЦБ финансовым компаниям сказано, что отключение электроэнергии и интернета - один из экстремальных, но возможных сценариев, поэтому к ним надо быть готовым.
"Нарастание геополитического напряжения в регионе повышает угрозу кибератак, включая атаки в отношении информационной инфраструктуры", – предупреждает ЦБ.
ЦБ Литвы в своем комментарии указал, что он постоянно проверяет уровень информационной и технологической безопасности финансовых учреждений, чтобы участники финансового рынка были готовы к разным сценариям.
"Актуальность темы кибербезопасности возрастает, поэтому очень важно, чтобы участники рынка уделили должное внимание этому вопросу", – сказано в комментарии ЦБ.
Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Россия все еще относятся к единой системе БРЭЛЛ, которой управляют из Москвы.
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