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В условиях неопределенности Центробанк подготовил три возможных сценария развития экономики Литвы: конвенциональный, шоковый и сценарий сильного шока.
Центробанк Литвы представил сценарии воздействия войны на экономику нашей страны: возможны три варианта
© DELFI / Kiril Čachovskij

В соответствии с конвенциональным сценарием, составленным по данным информации, которая имелась на 1 марта, рост ВВП Литвы в этом году составит 2,7%, а инфляция - 10,5%. В случае шокового сценария, составленного по данным на 17 марта, рост ВВП составит 0,4%, а инфляция - 11,1%. Третий сценарий предполагает дополнительный гипотетический шок для экономики, по этому сценарию ВВП снизится на 1,2%, а инфляция составит 11,5%.

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В рамках этих двух сценариев обсуждают только два макроэкономических показателя – ВВП и инфляцию.

"Даже в страшном сне не могло присниться то, что произошло, т.е. эту жестокую инвазию России в Украину, которая многое перевернула с ног на голову. Рассыпались многие догмы, а в плане экономических прогнозов ситуация в некоторых случаях изменилась кардинально.

Несмотря на это, мы собрались, чтобы обсудить, какое влияние происходящее в геополитике окажет на экономику Литвы, ее развитие", сказал председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус.

Он отметил, что на протяжении некоторого времени повторяют слово "неопределенность".

"Была надежда, что грядущий период прояснит ситуацию. Но все же, мы можем обобщить - геополитическая эскалация увеличила неопределенность. После инвазии России в Украину, индекс политической неопределенности подскочил почти до уровня 11 сентября. Кроме того – превысил уровень, который был после распада СССР, после войны в Ираке. В США и Европе мы наблюдали резкую коррекцию цен на акции", – сказал он.

Шимкус заметил, что чувствительным нервом экономики можно назвать цены на энергоресурсы.

"Можно заметить, что на фоне геополитических угроз цены на газ значительно выросли (...). Значительно увеличились и цены на нефть, а их дальнейшее развитие связано с серьезной неопределенностью", – сказал он.

Глава ЦБ заметил, что если сейчас можно найти что-то хорошее, то это - реакция Запада, объявленные санкции.

"Они охватывают замораживание имущества отдельных лиц и выдачу виз, отключение банков от системы SWIFT, ограничения в сфере торговли, эмбарго на газ и нефть и т.д. Они направлены на воздействия на экономики Беларуси и России, но определенным образом подействуют и на экономику Запада, особенно через торговлю и подорожание энергоресурсов", – сказал он.

Шимкус заметил, что Россия - это большая по территории страна, ей принадлежат огромные энергоресурсы, но в масштабе экономики это всего 3% ВВП в мире.

"А если оценить падение рубля и воздействие санкций, можно сказать, что это страна, экономика которой находится в третьем десятке, по сравнению с другими экономиками. Несмотря на это, Россия остается производителем и поставщиком некоторых специфических ресурсов. Это энергоресурсы, металлы, зерно", – сказал он.

Докладчик заметил, что Литва также зависима от России.

"Литва импортирует из России 40% газа. Это немало, но, по сравнению с другими соседями (Латвией, Эстонией, Финляндией, где это составляет 80% и больше), мы в неплохом положении", – сказал он.

Шимкус сказал, что российская инвазия в Крым была хорошим уроком, Литва стала учить его с 2014 года.

"Количество закупаемого природного газа уменьшалось. Сейчас мы импортируем в два раза меньше российского газа, чем до первой атаки на Украину", – сказал он.

В декабре ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2022 году на 3,6%, а инфляцию - 5,1%.

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