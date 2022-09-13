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Центробанк Литвы предлагает с 2023 года поднять минималку до 887,74 евро.
Palūkanos už indėlius eurais
Palūkanos už indėlius eurais
© Shutterstock

Такой размер установлен в соответствии с методикой, о которой договорились на Трехстороннем совете, и с учетом прогноза средней зарплаты в 2023 г.

Представитель ЦБ Аурелиюс Дабушинскас сказал, что названный размер - это то, к чему надо стремиться, однако банк поддержал бы и повышение минималки не сразу, а частями.

Напомним, что Трехсторонний совет (в его состав входят представители правительства, работодателей и работников) договорился деполитизировать вопрос ежегодного повышения минималки и устанавливает ее в размере 45-50% средней зарплаты.

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