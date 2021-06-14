Центробанк Литвы повысил прогноз роста ВВП в этом году до 5,1%

"Лучшие, чем ожидалось, данные ВВП Литвы в первом квартале, когда еще применялось много ограничений экономической деятельности, позволяют надеяться на значительно больший экономический рост и в дальнейшем", – заявил в понедельник на пресс-конференции председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.

Ожидается, что в следующем году рост экономики Литвы замедлится до 4,1%. В марте Центробанк прогнозировал, что в 2022 году ВВП вырастете на 5,1%.

По оценкам экономистов Центробанка, частное потребление вырастет на 6,2%, а в 2022 году – на 6,5% (согласно мартовскому прогнозу – соответственно на 4,8% и на 6,7%). Потребление сектора власти в этом году должно увеличиться на 0,3%, а в следующем году останется неизменным (в марте ожидалось, что в ближайшие два года оно не изменится), инвестиции должны вырасти соответственно на 8,5% и на 5,5% (мартовский прогноз – на 5%).

Экспорт Литвы в этом году должен вырасти на 8,2%, а в 2022 году – на 5,9% (в мартовский прогноз – на 5,9%), рост импорта должен составить соответственно на 11,4% и на 7,9% (мартовский прогноз – на 9,8% и на 6,7%).

Ожидается, что уровень безработицы, достигший в прошлом году 8,5%, в этом году сократится до 7,1%, а в 2022 году – до 6,6% (мартовский прогноз – на 8,4% и на 7%), а рост заработной платы соответственно составит 7 и 5,9% (мартовский прогноз – 6,3% и на 5,5%).

По оценкам экономистов Центробанка, согласованный годовой показатель инфляции в этом году составит 2,2%, а в 2022 году – 2,1% (мартовский прогноз – на 1,6 и на 1,9%).