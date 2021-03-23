Центробанк Литвы повысил прогноз роста ВВП: в этом году - до 2,9%

По словам председателя правления БЛ Витаса Василяускаса, хотя различные секторы экономики затронуты кризисом неравномерно, общее воздействие второй волны пандемии на экономику ниже, чем во время первой.

"Наиболее затронутый сектор услуг все еще ощущает бремя ограничений, введенных в связи с распространением вируса, однако промышленность и экспортеры повышают обороты, внося весомый вклад в более активное восстановление экономики. Особенно порадовали изменения в структуре экспорта и очевидно выросшая доля экспорта продуктов с большей добавочной стоимостью, таких, как реагентов, используемых в производстве вакцин", – отметил В. Василяускас.

По данным БЛ, если пандемию удастся взять под успешный контроль в ближайшее время, в таком случае экономическое развитие направится по благоприятному сценарию: рост ВВП составит 3,8%, а в следующем году он достигнет 6%.

Если пандемия в ближайшее время будет взята под контроль только в ограниченном масштабе, то ВВП Литвы вырастет только на 1,1%, а в следующем году – на 3,5%.

Ожидается, что частное потребление в этом году вырастет на 4,8%, а в 2022 году – на 6,7%, инвестиции в ближайшие два года будут расти на 5% в год, между тем, потребление госсектора не изменится. В этом и в 2022 годах литовский экспорт должен врасти на 5,9% в год, а импорт – соответственно на 9,8% и на 6,7%.

Ожидается, что в 2021 году согласованная годовая инфляция должна составить 1,6%, а в 2022 году – 1,9%, а уровень безработицы, который в прошлом году повысился до 8,5%, в этом году снизится до 8,4%, а в 2022 году – до 7%.