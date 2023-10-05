Центробанк Литвы: портфель потребительских кредитов вырос на пятую часть – до 2,4 млрд евро

По словам директора Департамента Центробанка Литвы по надзору за финансовыми услугами и рынками Вайдаса Цибаса, жители больше брали взаймы у банков и кредитных уний. Росли и суммы займов, отметил финансовый эксперт.
"Рынок потребительского кредитования сохраняет активность, мы наблюдаем тенденцию по увеличению объемов кредитования, при этом качество кредитов остается практически неизменным", – цитируется в пресс-релизе В. Цибас.
По данным Центробанка, в первом полугодии текущего года поставщики потребительских кредитов заключили около 250 тыс. новых договоров и выдали жителям займов на сумму 745 млн евро, что на 70 млн (на 10 проц.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма потребительского кредита составляет 2900 евро, что на 150 евро больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Банки и кредитные унии предоставили 118 тыс. новых потребительских кредитов на сумму 422 млн евро – что, соответственно, на 7 и 14 проц. больше, чем в первом полугодии 2022 г.
Другие поставщики потребительских кредитов (не кредитные учреждения), включая операторов платформ пирингового кредитования, предоставили 135 тыс. новых потребительских кредитов на сумму 322 млн евро –, что, соответственно, на 1 и 5 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель потребительских кредитов операторов платформ пирингового кредитования, причисленных к сектору FinTech, по сравнению с первым полугодием прошлого года, вырос на 30 проц. – до 111 млн евро.
Сообщается, что напрямую выплачиваемых кредитов было предоставлено на 194 млн евро, что на 10 проц. больше, чем за тот же прошлогодний период. При этом приобретение товаров и услуг в рассрочку в первом полугодии текущего года составило около 36 проц. общего объема потребительских кредитов. Потребители заключили немногим более 40 тыс. таких договоров почти на 126 млн евро.
По состоянию на конец июня текущего года услуги по предоставлению потребительских кредитов предоставляли почти 150 финансовых организаций: 78 кредитных учреждений (банков и кредитных уний) и 71 другая компания (поставщики потребительских кредитов, платформы пирингового кредитования). На долю последних, по сумме выданных потребительских кредитов, приходится около 42 проц. литовского рынка потребительского кредитования.