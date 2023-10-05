Центробанк Литвы: портфель потребительских кредитов вырос на пятую часть – до 2,4 млрд евро

По словам директора Департамента Центробанка Литвы по надзору за финансовыми услугами и рынками Вайдаса Цибаса, жители больше брали взаймы у банков и кредитных уний. Росли и суммы займов, отметил финансовый эксперт.

"Рынок потребительского кредитования сохраняет активность, мы наблюдаем тенденцию по увеличению объемов кредитования, при этом качество кредитов остается практически неизменным", – цитируется в пресс-релизе В. Цибас.

По данным Центробанка, в первом полугодии текущего года поставщики потребительских кредитов заключили около 250 тыс. новых договоров и выдали жителям займов на сумму 745 млн евро, что на 70 млн (на 10 проц.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма потребительского кредита составляет 2900 евро, что на 150 евро больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Банки и кредитные унии предоставили 118 тыс. новых потребительских кредитов на сумму 422 млн евро – что, соответственно, на 7 и 14 проц. больше, чем в первом полугодии 2022 г.