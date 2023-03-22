Центробанк Литвы: подавляющее большинство полученных за прошлых год жалоб касалось платежных услуг

"Количество жалоб на платежные услуги росло как и из-за того, что потребители все чаще пользуются этими услугами, так и из-за мер по предотвращению отмывания денег, а также из-за санкций, связанных с российской войной против Украины. Все полученные жалобы Центробанк Литвы считает важным сигналом и учитывает их при планировании и проведении надзорных мероприятий в финансовых учреждениях", — говорит директор Департамента ЦБ по надзору за финансовыми услугами и рынками Вайдас Цибас.

Сообщается, что около 80 проц. поданных жалоб касались платежных услуг, по 5 проц. – касались кредитно-страховых услуг, остальные – инвестиционных и прочих услуг.

Также отмечается, что в 2022 г. количество жалоб на платежные услуги выросло на 86 проц., на страховые услуги – на 51 проц., а на кредитные услуги – сократилось на 29 проц.

По данным ЦБ, большинство жалоб, полученных касательно платежных услуг, связаны с платежными счетами, и почти каждая третья из них связана с прекращением деловых отношений. Еще примерно треть жалоб связана с ограничением доступа к платежному счету (не зачисленные, приостановленные или неполные платежи). По операциям с наличными деньгами поступали единичные жалобы, в основном они касались работы банкоматов.

Сообщается, что основными причинами жалоб на страховые услуги являются слишком долгое администрирование ущерба и ненадлежащее информирование о его ходе.