Центробанк Литвы: почти 70% всей выручки в отрасли электронных денег и платежей приходится на 10 учреждений

По данным на конец первого полугодия 2023 г., в секторе УЭД и ПУ насчитывалось 127 учреждений (83 УЭД и 44 ПУ), но среди них около 77 проц. общего оборота в секторе (более 170 млрд евро) сгенерировали пять учреждений, остальную часть (23 проц., или 50 млрд евро) – 82 УЭД и ПУ.

Также, по данным БЛ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы от лицензионной деятельности отрасли выросли почти на четверть – до 227 млн евро, а сумма платежных операций выросла более чем вдвое – до 221 млрд евро.

Тем не менее, по данным на конец первого полугодия, три учреждения не выполнили требований относительно собственного капитала. Оценив представленную неаудированную финансовую отчетность, БЛ обратился к руководителям УЭД и ПУ с рекомендациями о мерах по мониторингу и контролю показателей собственного капитала, которые не позволят собственному капиталу опуститься ниже установленного минимума.