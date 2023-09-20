Центробанк Литвы: почти 70% всей выручки в отрасли электронных денег и платежей приходится на 10 учреждений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Несмотря на значительный скачок в секторе учреждений электронных денег (УЭД) и платежных учреждений (ПУ) в первой половине этого года, тем не менее на рынке в основном доминируют десять учреждений, которые зарабатывают 68 проц. всей выручки сектора – а это почти 154 млн евро, сообщает Центробанк Литвы (Банк Литвы – БЛ).

По данным на конец первого полугодия 2023 г., в секторе УЭД и ПУ насчитывалось 127 учреждений (83 УЭД и 44 ПУ), но среди них около 77 проц. общего оборота в секторе (более 170 млрд евро) сгенерировали пять учреждений, остальную часть (23 проц., или 50 млрд евро) – 82 УЭД и ПУ.

Также, по данным БЛ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы от лицензионной деятельности отрасли выросли почти на четверть – до 227 млн евро, а сумма платежных операций выросла более чем вдвое – до 221 млрд евро.

Тем не менее, по данным на конец первого полугодия, три учреждения не выполнили требований относительно собственного капитала. Оценив представленную неаудированную финансовую отчетность, БЛ обратился к руководителям УЭД и ПУ с рекомендациями о мерах по мониторингу и контролю показателей собственного капитала, которые не позволят собственному капиталу опуститься ниже установленного минимума.

"Сектор FinTech продолжает стремительно расти, и Банк Литвы стремится сделать этот процесс устойчивым. Рассмотрев прошлогодние финансовые отчеты, представленные учреждениями электронных денег и платежными учреждениями, мы указали их руководителям на наиболее распространенные случаи или ошибки", – говорит директор Департамента Банка Литвы по надзору за финансовыми услугами и рынками Вайдас Цибас.

Кроме того, Банк Литвы начал публиковать анонимизированный анализ конкретных случаев, связанных с недостатками, нарушениями, выявленными в ходе проверок и анализов, и примеры хорошей практики.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии