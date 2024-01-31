Центробанк Литвы: пенсионная система надежна, а случай с BaltCap – исключительный

BaltCap не является пенсионным фондом. Это компания по управлению альтернативными инвестициями, зарегистрированная в Эстонии и контролируемая эстонскими надзорными органами, поэтому расследование проводят эстонские учреждения по надзору за финансовым рынком, а также правоохранительные органы Литвы и Европы.
Кроме того, BaltCap не является организацией, поднадзорной Банку Литвы. Известно, что среди участников финансового рынка Литвы в Инфраструктурный фонд под управлением BaltCap инвестировали SEB investicijų valdymas и Swedbank investicijų valdymas. Также известно, что предполагаемое хищение повлияло на пенсионные фонды под управлением последних не только в Литве, но и в других странах Балтии.
Инвестиции компаний пенсионного накопления в Инфраструктурный фонд под управлением BaltCap соответствовали общепринятой практике и требованиям. Компании пенсионного накопления инвестируют на венчурных рынках с 2007 года. Их инвестиции в классы альтернативных активов позволяют получить более высокую доходность и исторически считались надлежащим средством для защиты инвестиций от инфляции.
В венчурный рынок, рынок частного капитала и другие рынки альтернативных активов может быть инвестировано в общей сложности не более 30 проц. стоимости чистых активов пенсионного фонда. Инвестиции ЗАО SEB investicijų valdymas составили 0,53 проц. (5,44 млн евро), ЗАО Swedbank investicijų valdymas – 0,43 проц. (9,18 млн евро) стоимости чистых активов фонда.