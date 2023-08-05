05 августа 2023 г. 10:09

Центробанк Литвы оштрафовал ЗАО TransferGo на 310 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
"TransferGo" biuras Vilniuje
"TransferGo" biuras Vilniuje
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Учреждение электронных денег ЗАО TransferGo Lithuania нарушило требования Закона о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, заявил Центробанк Литвы (БЛ). За данное нарушение учреждение оштрафовано на 310 тыс. евро.

Как сообщается в пресс-релизе БЛ, в процедурах учреждения, связанных с оценкой и управлением клиентским риском отмывания денег и финансирования терроризма, были выявлены недостатки – отсутствовало должное определение и оценка факторов риска продуктов, услуг и операций.

"Применяемые ЗАО TransferGo Lithuania процедуры не всегда обеспечивали должную идентификацию личности клиентов, их представителей или бенефициаров. Учреждение не всегда собирало информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений клиента и не всегда надлежащим образом проверяло информацию о бенефициаре клиента в надежных и независимых источниках.

Кроме того, учреждение не всегда обеспечивало надлежащее применение процедур по усиленной идентификации клиентов в отношении клиентов с высоким уровнем риска", — говорится в пресс-релизе БЛ.

Центробанк Литвы обязал учреждение до декабря 2023 года устранить все выявленные недостатки и нарушения правовых актов. ЗАО TransferGo Lithuania уже предоставило Центробанку Литвы план по устранению недостатков и указало, что часть выявленных недостатков уже устранена.

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