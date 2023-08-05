Центробанк Литвы оштрафовал ЗАО TransferGo на 310 000 евро

Как сообщается в пресс-релизе БЛ, в процедурах учреждения, связанных с оценкой и управлением клиентским риском отмывания денег и финансирования терроризма, были выявлены недостатки – отсутствовало должное определение и оценка факторов риска продуктов, услуг и операций.

"Применяемые ЗАО TransferGo Lithuania процедуры не всегда обеспечивали должную идентификацию личности клиентов, их представителей или бенефициаров. Учреждение не всегда собирало информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений клиента и не всегда надлежащим образом проверяло информацию о бенефициаре клиента в надежных и независимых источниках.

Кроме того, учреждение не всегда обеспечивало надлежащее применение процедур по усиленной идентификации клиентов в отношении клиентов с высоким уровнем риска", — говорится в пресс-релизе БЛ.