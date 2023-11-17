Центробанк Литвы оштрафовал ЗАО Exchangelt на 45 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
Центробанк Литвы (Банк Литвы – БЛ) провел проверку ЗАО Exchangelt, оператора обмена валюты и учреждения электронных денег с ограниченной лицензией на деятельность, и выявил нарушения, связанные с требованиями по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и реализацией международных санкций и ограничительных мер.

В течение некоторого времени из проверяемого периода в учреждении отсутствовал утвержденный порядок оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма всей деятельности, а проведенная оценка не была соразмерна характеру и масштабу деятельности учреждения. За это нарушение учреждению вынесено предупреждение.

Exchangelt в ходе своей деятельности в качестве оператора обмена валюты не обеспечило соблюдение установленных правовыми актами требований, касающихся мер внутреннего контроля при реализации международных санкций и ограничительных мер.

В учреждении отсутствовала внутренняя политика и процедуры внутреннего комплаенс-контроля и аудиторского контроля, связанные с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма, а также не была проведена проверка годности элементов системы внутреннего контроля и эффективности их применения.

Учреждение не регламентировало должным образом и на практике не обеспечило должного мониторинга операций, в случаях, когда обменные операции не превышали 3 тыс. евро.

За эти нарушения Банк Литвы оштрафовал Exchangelt на 45 тыс. евро.

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Источник
ru.DELFI.lt
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