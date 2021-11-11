Центробанк Литвы "охлаждает" рынок недвижимости: взнос по кредиту на второе жилье будет выше

Исключение будет сделано лишь в тех случаях, когда остаток прежнего кредита составит меньше 50% стоимости имущества, сказано в сообщении ЦБ Литвы.
"Эти изменения никак не повлияют на ситуацию людей, которые покупают первое жилье, однако побудят внимательнее оценить возможности возвращения второго, третьего и последующих кредитов и возможные последствия в случае финансового кризиса. Наш анализ показал, что семейные хозяйства, у которых есть больше чем один кредит, рискуют столкнутся с финансовыми проблемами, если изменится экономическая ситуация", – сказал председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус.
"Это повышает риск финансовой стабильности, особенно сейчас, когда на рынке недвижимости атмосфера накаляется", – прибавил он.
Жителей, которые берут первый кредит, эти изменения не коснутся, по-прежнему первый взнос составит не меньше 15% стоимости жилья.
Поправки к закону об ответственном кредитовании вступят в силу с 1 февраля 2022 года.
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