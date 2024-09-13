Центробанк Литвы ограничил деятельность Kevin EU

В решении сказано, что Kevin EU больше чем на пять месяцев опаздывает с предоставлением финансового отчета, поэтому не может выполнять свои обязательства перед кредиторами, обеспечить преемственность деятельности. По этой причине Центробанк Литвы, оценив полученную информацию, установил, что возникла угроза стабильной и надежной деятельности Kevin EU и интересам его клиентов.
„Чтобы защитить интересы потребителей, ЦБ указал, что Kevin EU с 13 сентября до отдельного решения не сможет предоставлять услуги по обработке платежей, при которых деньги попадают на счета,открытые на имя Kevin EU“, – сказано в решении.
В июле этого года сообщалось, что ЦБ временно назначил компании Kevin EU временного представителя и применил некоторые ограничения.
ЦБ назначил ЗАО Valnetas для осуществления контроля Kevin EU и потребовал, чтобы компания не позднее 30 августа 2024 г. предоставила ЦБ годовые отчеты за 2023 год.
Delfi в конце августа сообщал, что суд получил три заявления о банкростве компании, растет ее долг, а Инспекция по труду завалена жалобами ее работников.