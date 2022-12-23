При этом переводы между счетами в банке или учреждении электронных денег, платежи карточками в торговых центрах и онлайн, платежи по операциям электронной коммерции, снятие наличных в банкоматах, онлайн-банкинг и другие услуги будут осуществляться в обычном режиме и в праздничные дни.

ЦБ напоминает, что при совершении мгновенного платежа необходимо указать это при заполнении данных денежного перевода. Если нет возможности произвести такой платеж, клиентам будет предложен обычный платеж SEPA, который дойдет до получателя в другом финансовом учреждении после праздников.