Центробанк Литвы обеспечит максимальную защиту интересов своих клиентов

 
ELTA
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Gediminas Šimkus
Gediminas Šimkus
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В целях обеспечения максимально эффективной защиты интересов потребителей Центробанк Литвы и Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП) объявили о сотрудничестве путем обмена информацией и опытом с повышением финансовой грамотности потребителей.

Это предусмотрено подписанным в пятницу соглашением.

"Центробанк Литвы заботится о защите прав потребителей в сфере финансовых услуг, поэтому нам важно тесно сотрудничать и обмениваться информацией с ГСЗПП, которая защищает их права в других областях. Объединив наши усилия и компетенцию, мы сможем эффективнее помогать потребителям и продолжить поиск конструктивных решений с участниками финансового рынка", – заявил председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.

"У нас общая цель — чтобы потребитель был защищен и уверен в себе. Следовательно, более тесное межведомственное сотрудничество позволит обмениваться опытом, совершенствовать процедуры разрешения споров, формировать общую практику", – говорит директор ГСЗПП Года Алексайте.

Учреждения договорились активно обмениваться информацией и лучшими практиками по рассмотрению жалоб и споров потребителей, другим вопросам защиты их прав, делиться знаниями о факторах риска и международной практике.

Также было решено повысить уровень просвещения потребителей посредством совместных инициатив, связанных с финансовыми решениями, продуктами и услугами, округлением наличных расчетов.

Центробанк Литвы в среднем в год получает около 1,8 тыс. жалоб потребителей и рассматривает более 600 споров. Большинство жалоб потребителей приходится на поставщиков платежных услуг.

В целях улучшения пользовательского опыта Центробанк Литвы изучает споры и жалобы жителей, обобщает наиболее частые проблемы участников финансового рынка, приводит примеры передовой практики, выражает ожидания и дает рекомендации.

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