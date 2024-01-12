Центробанк Литвы обеспечит максимальную защиту интересов своих клиентов

Это предусмотрено подписанным в пятницу соглашением.

"Центробанк Литвы заботится о защите прав потребителей в сфере финансовых услуг, поэтому нам важно тесно сотрудничать и обмениваться информацией с ГСЗПП, которая защищает их права в других областях. Объединив наши усилия и компетенцию, мы сможем эффективнее помогать потребителям и продолжить поиск конструктивных решений с участниками финансового рынка", – заявил председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.

"У нас общая цель — чтобы потребитель был защищен и уверен в себе. Следовательно, более тесное межведомственное сотрудничество позволит обмениваться опытом, совершенствовать процедуры разрешения споров, формировать общую практику", – говорит директор ГСЗПП Года Алексайте.

Учреждения договорились активно обмениваться информацией и лучшими практиками по рассмотрению жалоб и споров потребителей, другим вопросам защиты их прав, делиться знаниями о факторах риска и международной практике.