Центробанк Литвы о ценах на недвижимость: есть признаки перегрева, за жилье мы переплачиваем

В своем выступлении Маркявичюс рассказал, что за последние 15 лет Литва сталкивалась с тремя кризисами - кризисом российского рубля, мировым финансовым кризисом и кризисом, вызванным Covid-19.

Он заметил, что в начале последней пандемии рынок недвижимости замер, но потом значительно активизировался и остается активным до сих пор.

"В месяц в Литве заключают по 4500 сделок, такого не было и перед глобальным всемирным кризисом", – сказал Маркявичюс.

Он заметил, что рост цен сейчас вызван высокой покупательной способностью жителей, улучшением демографической ситуации в крупных городах, изменением потребностей жителей во время пандемии, поиском возможностей инвестировать средства. Специалист сказал, что за год цены на недвижимость выросли на 13-21%.

"Такого не было с 2008 года. Фиксировался рост в 2014, 2017 гг., тогда цены выросли на 10%, но чтобы на 20%, такого не было", – сказал он, заметив, что наблюдается переоценка недвижимости.

Он заметил, что определенный рост был уже перед пандемией, поэтому разгон был взят раньше.

"Сейчас наблюдается небольшое предложение, пузыря нет, но его появление может вызвать дальнейший быстрый рост цен, поскольку уже есть признаки переоценки. По нашим подсчетам - это около 7%, переоценка достаточно ярко выражена, но пока не вызывает большого беспокойства", – сказал он.

Председатель Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что ситуация на рынке недвижимости в Литве не уникальна, подобное наблюдается во многих странах Европы.

"Годовой рост цен в 20% показывает, что ситуация на рынке накаляется. ЦБ уже предпринял меры для охлаждения рынка жилья, но во избежание перегрева этому вопросу должны уделять внимание и другие ведомства", – сказал он.

Шимкус напомнил, что с февраля 2022 года для покупки второго жилья жителям потребуется делать взнос не меньше 30%.