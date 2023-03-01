По данным Центробанка Литвы, текущие вклады составляют почти 90 проц. общей суммы всех вкладов населения в банках. Это означает, что за эти средства проценты не начисляются. Поэтому Центробанк Литвы предлагает жителям, у которых есть свободные сбережения, трудоустроить эти средства и тем самым хотя бы отчасти компенсировать последствия инфляции.
Вклады являются одним из самых простых и безопасных инвестиционных инструментов, их в Литве принимают банки, некоторые филиалы зарубежных банков и кредитные унии.
"Все вклады до 100 тыс. евро, хранящиеся в банках, филиалах зарубежных банков и кредитных униях, застрахованы. Правда, необходимо знать, что для того, чтобы сделать вклад в кредитной унии, придется стать ее пайщиком", – сообщает Центробанк Литвы.
В таблицах периодически будут публиковаться процентные ставки финансовых учреждений в Литве, принимающих вклады в евро на различные сроки, – около 30 банков, филиалов зарубежных банков и кредитных уний. Эти таблицы позволят быстро и удобно сравнить предложения, существующие на рынке.
Информация представлена по ссылке www.lb.lt/lt/banku-ir-kredito-uniju-palukanu-normos-uz-indelius.
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