Центробанк Литвы: МВФ ухудшил экономический прогноз Литвы на 2023 год

В пресс-релизе банка говорится, что МВФ ухудшил прогноз развития экономики Литвы на 2023 год, но улучшил его на 2024 год: ожидается незначительное -0,3-процентное сокращение в этом году, вызванное неблагоприятными тенденциями в первом полугодии, и возвращение на 2,7-процентную траекторию роста ВВП в следующем году. МВФ прогнозирует, что инфляция в Литве будет снижаться медленнее, чем прогнозировалось прошлой осенью, и в этом году она должна замедлиться до 10,5 (+2,1 проц.), а в следующем году – до 5,8 проц. (+2,6 проц.).

"Управление высокой инфляцией остается главной задачей как для Литвы, так и для многих других стран с целью достижения устойчивого экономического роста в будущем. Необходим скоординированный институциональный ответ: поскольку центральные банки подавляют инфляцию с помощью средств денежной политики, правительства могут способствовать достижению этой цели, сокращая дефицит бюджета. Страны должны последовательно придерживаться курса на ужесточение – конечно, при этом внимательно следить за влиянием такой политики на финансовую стабильность и реальную экономику", - сказал председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус, который на этой неделе примет участие в весенних встречах МВФ в Вашингтоне.

В сообщении указывают, что МВФ прогнозирует замедление роста мировой экономики с 3,4 проц. в прошлом году до 2,8 проц. в этом году, а в 2024 г. рост ускорится до 3,0 проц. Экономика еврозоны в этом году должна вырасти на 0,8 проц. (значительно медленнее по сравнению с прошлогодним ростом на 3,5 проц.), а в следующем году – на 1,4 проц. Основной причиной замедления роста является инфляция, которая увеличилась после пандемии и ускорилась из-за войны России против Украины, которую центробанки пытаются контролировать, повышая базовые процентные ставки.

Ожидается, что инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее, отчасти из-за напряженного рынка труда и медленного восстановления предложения рабочей силы после пандемии. Глобальная инфляция должна замедлиться с 8,7 проц. в прошлом году до 7,0 проц. в этом году и 4,9 проц. в следующем году. Инфляция в еврозоне должна снизиться с 8,4 проц. в 2022 го. до 5,3 проц. в 2023 г. и 2,9 проц. в 2024 г.

МВФ подчеркивает возросшие риски для глобальной финансовой стабильности: по мере роста процентных ставок рухнули два американских банка, основанных на неустойчивой модели финансирования, шок распространился на европейский банковский сектор, упали индексы акций европейских банков. По базовому сценарию последствия этих событий должны быть сдерживаемыми, однако в МВФ отмечают, что возможно и более широкое воздействие на финансовый сектор, что приведет к еще большему замедлению роста мировой экономики.

"В контексте недавних волнений в банковском секторе США и Европы стоит повторить, что устойчивость литовских банков чрезвычайно высока – у них есть значительные резервы капитала и ликвидности", - сказал Г. Шимкус.