Начальник Отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Котрина Тамошявичене сообщила, что размер ММЗ рассчитывался по формуле, согласованной Трехсторонним советом, и от нее предлагалось не отклоняться, но она также предупредила, что увеличение ММЗ может вызвать дополнительные трудности.
"Мы предлагаем опираться на формулу и в дальнейшем, мы не видим веских причин для значительного отклонения от нее. Однако мы видим, что экономическая неопределенность на данный момент высока, а баланс рисков для экономического роста отрицательный. Поэтому мы поддержали бы поиск более осторожных решений, возможно, принятие решения позже в этом году или поиск других способов защитить себя от некоторых рисков и оценить изменения в экономике, если они начнут материализоваться", — сказала Тамошявичене на заседании Трехстороннего совета во вторник.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Центробанк Литвы предлагает повысить минимальную зарплату до 867 евро, но видит риски
21 июня Трехсторонний совет начал дискуссии о повышении...
Глава МИД Литвы сказал, куда Россия должна обращаться по вопросу прекращения транзита
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Спецэфир Delfi: запрет русского мира в Украине, реакция на угрозы Кремля в Литве Как работает Горячая линия для украинских беженцев
Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что...
Больше скидок не будет: не успевшие выбрать поставщика будут платить на 2-8 центов дороже
Минэнерго Литвы предоставило потребителям еще одну...
Агентство приносит извинения за некорректное задание на экзамене по русскому языку в школах
Во вторник литовское Национальное агентство по...