Начальник Отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Котрина Тамошявичене сообщила, что размер ММЗ рассчитывался по формуле, согласованной Трехсторонним советом, и от нее предлагалось не отклоняться, но она также предупредила, что увеличение ММЗ может вызвать дополнительные трудности.

"Мы предлагаем опираться на формулу и в дальнейшем, мы не видим веских причин для значительного отклонения от нее. Однако мы видим, что экономическая неопределенность на данный момент высока, а баланс рисков для экономического роста отрицательный. Поэтому мы поддержали бы поиск более осторожных решений, возможно, принятие решения позже в этом году или поиск других способов защитить себя от некоторых рисков и оценить изменения в экономике, если они начнут материализоваться", — сказала Тамошявичене на заседании Трехстороннего совета во вторник.