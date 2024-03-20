Центробанк Литвы: экономика страны останется вялой до второй половины года

Председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус утверждает, что в настоящее время экономика Литвы не растет и уже второй год находится в стагнации. По прогнозам учреждения, такая вялость сохранится до второй половины текущего года.
"Текущая траектория развития литовской экономики отклонилась от долгосрочной тенденции. Она не падает, но и в принципе не растет, а просто топчется на одном и том же месте 2 года", - сказал во вторник Г. Шимкус.
По словам председателя правления Центрабанка Литвы, экономическую активность тормозит невосстанавливающийся спрос на экспортных рынках. По его словам, экспорт вырастет всего на 0,2 проц., хотя в 2023 году он упал на 4,8 проц.
"Экспорт, хотя и выбрался из прошлогодней ямы, внесет лишь скромный вклад в наш экономический рост", - сказал глава правления Центробанка.
Прогнозируется, что в этом году средняя заработная плата вырастет на 10,3 проц. Однако на рынке труда просматривается неустойчивая тенденция – заработная плата быстро растет, а производительность перестала расти еще в 2022 году, поэтому возможности компаний продолжать быстро увеличивать зарплаты иссякают.
Также, по мнению Центробанка, частное потребление, которое в прошлом году сократилось на 1,1 проц., должно вырасти примерно на 3 проц. По мнению Г. Шимкуса, такой рост будет определяться не только ростом зарплат, но и другими доступными расходами и процентными ставками, которые перестали расти.
"Интересно и, несомненно, важно, что на этот раз не только экономисты, но и потребители видят предпосылки для восстановления потребления. Однако текущий период пока не очень благоприятен для более крупных покупок", - сказал он.
"После того, как процентные ставки перестали расти, стоимость обслуживания стабилизировалась, люди могут более уверенно оценить, насколько и где находится предел затрат на обслуживание имеющихся кредитов. И видя это, смелее и спокойнее направить часть дохода на потребление", - добавил он.
Как указывает Центробанк, уровень безработицы в Литве в этом году достигнет 7 проц., тогда как в прошлом году он составлял 6,8 проц.
По словам Г. Шимкуса, предприятия все еще пытаются сохранить имеющихся работников, даже когда экономика замедляется.
"Ожидания найма людей хорошие. Объединив сообщения, можно сделать вывод, что компании все еще пытаются сохранить своих нынешних сотрудников, поскольку надеются, что экономика будет восстанавливаться", - пояснил Г. Шимкус.
Примечательно, что ситуация на рынке труда хороша для занятых, число которых достигло самого высокого уровня со времен кризиса 2008 года – 1,47 млн. Центробанк утверждает, что положительная миграция перевесила отрицательный естественный прирост, и в 2023 году число занятых в Литве увеличилось на 29 тыс.
Учреждение также сообщает, что чистая инфляция в настоящее время остается на уровне 3,1 проц.
Прогнозируется, что в 2025 году ВВП Литвы вырастет на 3,1 проц., а в 2026 году – на 3,3 проц.
Также, как сообщает Банк Литвы, в 2023 и 2024 годах быстро росли инвестиции, особенно в государственном секторе. В прошлом году инвестиции увеличились на 10,6 проц., в этом году — еще на 4,5 проц.