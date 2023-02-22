"Оценивая отраслевые риски и принимая во внимание проблемы, выявленные в ходе проверок, для анализа мы выбрали существенные составляющие внутренней системы учреждений. И как показали результаты, качество соответствия учреждений является недостаточным, следовательно, они должны приложить гораздо больше усилий", — цитируется в пресс-релизе директор Департамента финансовых услуг и надзора за рынками Центробанка Литвы Вайдас Цибас.

В своих выводах по результатам анализа Банк Литвы кратко излагает передовой опыт и области, требующие улучшения. Их результаты Центрабанк Литвы будет использовать при подготовке консультаций для участников финансового рынка, а также в процессе планирования плановых и внеплановых проверок деятельности учреждений.

Для определения степени соответствия УЭД и ПУ требованиям в сфере управления рисками и уровня применения передового опыта в этой области был проведен широкомасштабный анализ: было оценено 80 учреждений, действующих на этом рынке (41 УЭД и 39 ПУ), что составляет более половины отрасли. Установлено, что ни одно из оцениваемых УЭД и ПУ не получило наивысшего оценочного балла, 15 учреждений соответствуют требованиям средне, 50 учреждений – частично, а 15 – вообще не соответствуют. Среди недочетов – отсутствие карты рисков, реестров рисков и инцидентов, а также планов по совершенствованию управления рисками и коммуникацией. Также нередко риски вообще не анализируются и не оцениваются.

Банк Литвы напоминает, что управление рисками является одним из важнейших элементов системы внутреннего контроля: надлежащая реализация мер по управлению рисками обеспечивает устойчивый рост доходов, помогает учреждениям избежать последствий экономических и финансовых потрясений и создает благоприятные условия для сотрудничества с другими финансовыми учреждениями.

Второй год подряд Центробанк Литвы анализирует, как учреждения соблюдают требования внутреннего аудита. В связи с этим были исследованы документы и данные отобранных 15 УЭД и ПУ за первое полугодие в 2020-2022 гг. Результаты анализа показали, что у 13 проц. упомянутых учреждений вообще отсутствовали функции внутреннего аудита, а в 60 проц. учреждений были выявили существенные недостатки. Принимая во внимание тот факт, что внутренний аудит является одним из основополагающих факторов в процессе усиления управления УЭД и ПУ и повышения эффективности процессов внутреннего контроля, в текущем году Центробанк Литвы планирует уделить этому направлению повышенное внимание.