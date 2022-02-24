Центробанк: из-за войны в Украине вырос спрос на наличные и в Литве

"По мере усиления геополитической напряженности в регионе спрос на наличные в Литве несколько увеличился. Тем не менее, мы хотели бы подчеркнуть, что денежный оборот в Литве осуществляется гладко. Центробанк Литвы, кредитные учреждения и инкассаторские компании готовы к увеличению спроса на наличные", — говорится в комментарии Центробанка, полученном BNS.
Центробанк не уточнил степень увеличения спроса на наличные деньги.
Представитель Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс сказал, что ситуация с выдачей наличных существенно не изменилась.
"Мы следим за ситуацией, но существенного роста не видим", — сказал BNS Абрашкявичюс.
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