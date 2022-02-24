Центробанк: из-за войны в Украине вырос спрос на наличные и в Литве

"По мере усиления геополитической напряженности в регионе спрос на наличные в Литве несколько увеличился. Тем не менее, мы хотели бы подчеркнуть, что денежный оборот в Литве осуществляется гладко. Центробанк Литвы, кредитные учреждения и инкассаторские компании готовы к увеличению спроса на наличные", — говорится в комментарии Центробанка, полученном BNS.

Центробанк не уточнил степень увеличения спроса на наличные деньги.

Представитель Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс сказал, что ситуация с выдачей наличных существенно не изменилась.

"Мы следим за ситуацией, но существенного роста не видим", — сказал BNS Абрашкявичюс.