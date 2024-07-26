Центробанк из-за угрозы назначил временного представителя компании Kevin EU

Назначение временного представителя означает, что все решения руководства, связанные с деятельностью Kevin EU могут быть приняты только с согласия временного представителя, он будет постоянно предоставлять ЦБ информацию о работе компании. ЦБ отмечает, что временный представитель не перенимает управление компанией.

С учетом этих фактов ЦБ назначил ЗАО Valnetas временным представителем Kevin EU и указал предоставить финансовый отчет за 2023 год, решение акционеров о распределении прибыли (убытков), выводы аудиторов и отчет не позже 30 августа 2024 г.

ЦБ информирует, что Kevin EU почти на 4 месяца опаздывает с предоставлением аудитированного финансового годового отчета, неоднократно откладывала срок его предоставления, не предоставила аудиторам информацию для завершения работы, не соблюдает требования достаточности капитала, не обеспечивает необходимый внешний контроль.

Кроме того, пока Kevin EU не отвечает требованиям достаточности капитала, ЦБ указал, что компания не может предоставлять платежные услуги новым клиентам.

Delfi напоминает, что в конце феврале этого года сообщалось, что стртап kevin. столкнулся с проблемами: сократилось число работников, СМИ за границей писали о неоплате труда.

Kevin EU в 2022 г. понес убытки на сумму 15,2 млн. евро и получил доходы в размере 144 400 евро. По данным на 24 июля, компания должна была “Содре“ 410 200 евро.

Компания Valnetas в прошлом году понесла убытки на сумму 212 500 евро и получила прибыль 197 000 евро. В 2022 г. доходы компании составили 461 700 евро, а прибыль 129 400 евро.