Центробанк инвестировал 25 млн евро в облигации суверенитета Украины: средства пойдут на помощь стране

"ЦБ Литвы последовательно стремится оказывать помощь Украине, борющейся с агрессором. Приобретя эти беспрецедентные на финансовых рынках облигации суверенитета Украины, эмитированные правительством Канады, мы не только поддержали борьбу украинцев за свободу, но и инвестировали в долговые ценные бумаги страны большой семерки с наивысшим рейтингом" — говорит председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус.

Данная эмиссия облигаций распространялась как на канадском внутреннем, так и на зарубежных финансовых рынках и пополнила пакет оказываемой Канадским правительством финансовой помощи Украине стоимостью в 2 млрд канадских долларов.

Полученные за облигации средства через специальный счет Международного Валютного Фонда направляются непосредственно Украине на самые насущные потребности, такие как пенсии, закупка энергоресурсов, восстановление и обслуживание энергетической инфраструктуры, разрушенной ракетными ударами России.

Проценты по этим облигациям будет выплачивать и выкупит по истечению их срока Правительство Канады. Данным облигациям был присвоен наивысший кредитный рейтинг AAA, соответствующий кредитному рейтингу правительства Канады. Доходность облигаций составляет 3,245%, дата погашения облигаций – 24 августа 2027 года – день независимости Украины, утверждается в пресс-релизе Центробанка.

Центробанк Литвы напоминает, что ранее уже инвестировал 100 млн в целевую эмиссию облигаций социальной интеграции, выпущенную Банком развития Совета Европы (СЕВ), средства от которой направляются на оказание помощи украинским беженцам в разных странах.