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Центробанк сообщает об инвестировании 25 млн евро в целевую эмиссию облигаций, выпущенную правительством Канады, на сумму 500 млн канадских долларов (около 345 млн евро) сроком на пять лет, средства от которой пойдут на помощь Украине.
Центробанк инвестировал 25 млн евро в облигации суверенитета Украины: средства пойдут на помощь стране
© Reuters / Scanpix

"ЦБ Литвы последовательно стремится оказывать помощь Украине, борющейся с агрессором. Приобретя эти беспрецедентные на финансовых рынках облигации суверенитета Украины, эмитированные правительством Канады, мы не только поддержали борьбу украинцев за свободу, но и инвестировали в долговые ценные бумаги страны большой семерки с наивысшим рейтингом" — говорит председатель правления ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус.

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Данная эмиссия облигаций распространялась как на канадском внутреннем, так и на зарубежных финансовых рынках и пополнила пакет оказываемой Канадским правительством финансовой помощи Украине стоимостью в 2 млрд канадских долларов.

Полученные за облигации средства через специальный счет Международного Валютного Фонда направляются непосредственно Украине на самые насущные потребности, такие как пенсии, закупка энергоресурсов, восстановление и обслуживание энергетической инфраструктуры, разрушенной ракетными ударами России.

Проценты по этим облигациям будет выплачивать и выкупит по истечению их срока Правительство Канады. Данным облигациям был присвоен наивысший кредитный рейтинг AAA, соответствующий кредитному рейтингу правительства Канады. Доходность облигаций составляет 3,245%, дата погашения облигаций – 24 августа 2027 года – день независимости Украины, утверждается в пресс-релизе Центробанка.

Центробанк Литвы напоминает, что ранее уже инвестировал 100 млн в целевую эмиссию облигаций социальной интеграции, выпущенную Банком развития Совета Европы (СЕВ), средства от которой направляются на оказание помощи украинским беженцам в разных странах.

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