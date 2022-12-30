"Сбалансированное развитие и ориентация на качество, осуществляемые Центробанком Литвы, приводят к тому, что все больше финансовых компаний мирового калибра присматриваются к Литве. Это показывает, что, поднимая сектор Финтех на более высокий уровень качества, мы становимся более интересными для инвесторов и продолжаем оставаться одной из самых привлекательных юрисдикций в Европе", - сказал руководитель Центра развития финансового рынка Центробанка Литвы Лукас Якубонис.

Данные Программы новичков показывают, что в этом году в Центробанк Литвы обратились 224 учреждения, заинтересованные в возможности работы или получении лицензии в Литве. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Им было предоставлено 305 письменных консультаций и проведено 75 встреч. В 2021 г. в Центробанк Литвы обратилась 81 компания, в 2020 г. – 108 компаний. Большинство всех обращавшихся компаний – финтех-компании или стартапы, хотя, по словам Л. Якубониса, граница между Финтех и традиционными финансовыми компаниями постепенно стирается.

Согласно данным за 30 ноября 2022 г., в течение этого года Центробанк Литвы выдал 56 разрешений на деятельность (выдал лицензии или внес в списки), по этому параметру мы продолжаем оставаться одной из стран, выдающих больше всего лицензий в Европе. В сообщении отмечают, что в последнее время заинтересованность в возможностях работы на рынках инвестиционных услуг и кредита растет быстрее, чем интерес к платежному сектору, который имеет наибольшее количество участников и где уже существует высокая конкуренция.

Литва продолжает оставаться лидером в Европейском союзе по количеству учреждений электронных денег – в нашей стране зарегистрировано столько же, сколько в Ирландии, Нидерландах, Франции, Швеции и Германии вместе взятых. По подсчетам Центробанка Литвы, все действующие в нашей стране финансовые учреждения обслуживают около 25 млн. клиентов. Предварительные данные по отдельным отраслям за три квартала текущего года показывают рост по разным направлениям.

В этом году Центробанк страны объединил все функции, связанные с развитием финансового сектора, в Центр развития финансового рынка. В настоящее время в его деятельности участвуют 15 сотрудников Центробанка Литвы, а его основной задачей является сбалансированное и устойчивое развитие в направлениях кредитного, капитального, страхового и платежного секторов, администрирование Программы новичков и участие в поддержке сообщества Финтех, уже работающего в Литве.

По оценкам Центра развития финансового рынка, в этом году было проведено в общей сложности около 170 живых встреч с различными компаниями финансового сектора (не считая встреч по Программе новичков), из которых 36 были с коммерческими банками, ищущими новые возможности.