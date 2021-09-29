"Он будет очень похож на отопительный сезон 2018-2019 годов (...) Цена по месяцам может колебаться", - в ходе заседания парламентского Комитета по экономике заявил Матас Тапараускас.
Он полагает, что у жителей модернизированных домов счета увеличатся на 6 евро, а в старых домах - на 30 евро.
"В зданиях худшего качества, которых в стране около 17 %, счета будут, как и в прошлом году, самыми большими, и в этому году они будут расти примерно на 30%", - добавил он.
Он отметил, что сейчас биотопливо, которое составляет 70 процентов в производстве тепла, на 40 процентов дороже, чем в прошлом году, когда оно был рекордно дешевым.
В городах, где тепло производится с использованием природного газа, отопление подорожает больше всего.
Например, в Вильнюсе при производстве тепла используется более 40% газа, а в Каунасе - только 5%, а 95% тепла вырабатывается из биотоплива.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Карантина в Литве не будет, но правила ужесточены (39)
Правительство Литвы в среду решили ужесточить...
В реанимации Каунасской клиники - двое больных COVID-19 детей и младенец
Сейчас в Литве от коронавируса можно прививать детей с...
С самозанятых в Литве хотят собрать больше налогов: 4 предложения (32)
Соцмин Литвы готовит изменения для самозанятых....
Вице-министр: дорогие подарки должны облагаться налогами (18)
Вице-министр финансов Литвы Рута Билкштите сказала,...
Центральное отопление в Литве подорожает в среднем на 30 процентов (3)
Центральное отопление в этом отопительном сезоне по...