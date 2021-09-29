Центральное отопление в Литве подорожает в среднем на 30 процентов

"Он будет очень похож на отопительный сезон 2018-2019 годов (...) Цена по месяцам может колебаться", - в ходе заседания парламентского Комитета по экономике заявил Матас Тапараускас.

Он полагает, что у жителей модернизированных домов счета увеличатся на 6 евро, а в старых домах - на 30 евро.

"В зданиях худшего качества, которых в стране около 17 %, счета будут, как и в прошлом году, самыми большими, и в этому году они будут расти примерно на 30%", - добавил он.

Он отметил, что сейчас биотопливо, которое составляет 70 процентов в производстве тепла, на 40 процентов дороже, чем в прошлом году, когда оно был рекордно дешевым.

В городах, где тепло производится с использованием природного газа, отопление подорожает больше всего.

Например, в Вильнюсе при производстве тепла используется более 40% газа, а в Каунасе - только 5%, а 95% тепла вырабатывается из биотоплива.