"Весна обычно является периодом, когда рынок недвижимости в стране постепенно оживает, регистрируется все больше договоров купли-продажи. Однако в этом году, в отличие от вида за окном, рынок недвижимости не демонстрирует признаков оживления. Хотя общий результат в мае лучше, чем в апреле, цифры не такие, как мы привыкли видеть", - сказал аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.

По данным Центра регистров, за первые пять месяцев этого года в Литве было зарегистрировано 45,8 тыс. продаж объектов недвижимости, что на 16 проц. меньше, чем в январе-мае прошлого года, когда было зарегистрировано 54,2 тыс. продаж объектов недвижимости. Только в мае зарегистрировано 10,2 тыс. объектов недвижимости, что на 8 проц. меньше, чем в мае прошлого года (11,1 тыс.), но на 3 проц. больше, чем в апреле этого года (9,9 тыс.).

В этом году по стране было зарегистрировано 12,7 тыс. продаж квартир – на 10 проц. меньше, чем год назад, когда за первые пять месяцев было зарегистрировано 14,2 тыс. продаж квартир. Только в мае текущего года зарегистрировано 2,6 тыс. сделок с квартирами, что на 11 проц. меньше, чем в мае 2022 года, и на 9 проц. меньше, чем в апреле этого года.

В Вильнюсе в этом году было зарегистрировано 4,5 тыс. продаж квартир, что на 14 проц. меньше, чем год назад, в Каунасе – почти 1,9 тысячи (на 4 проц. больше), в Клайпеде – 1,1 тыс. (на 6 проц. меньше).

За первые пять месяцев этого года в Литве также было зарегистрировано 4,1 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – на 24 проц. меньше, чем в январе-мае прошлого года, когда было зарегистрировано 5,4 тыс. продаж домов. Только в мае этого года было зарегистрировано почти 900 продаж домов, что на 16 проц. меньше, чем в мае прошлого года, но на 7 проц. больше, чем в апреле этого года.

В этом году по стране также зарегистрировано 21,9 тыс. смен собственников земельных участков – на 18 проц. меньше, чем в январе-мае 2022 года, когда было зарегистрировано 26,5 тыс. сделок с земельными участками. Только в мае было зарегистрировано 5 тыс. сделок с земельными участками, что на 7 проц. меньше, чем в мае прошлого года, но на 6 проц. больше, чем в апреле этого года.