Центр регистров: продажи недвижимости в сентябре по сравнению с августом сократились на 6%

"В прошлом месяце общее количество официальных сделок с недвижимостью не достигло и 10 тыс., а продажи по основным категориям недвижимости – квартир, жилых домов и земельных участков – по итогам последних нескольких лет отставали от средних показателей примерно на 15-20 проц. Общий разрыв между этим годом и прошлым составляет около 15 проц. и вполне вероятно, что подобные тенденции сохранятся и до конца этого года", — говорит аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.

По данным Центра регистров, только за сентябрь было зарегистрировано 9,3 тыс. продаж объектов недвижимости, что на 15 проц. меньше, чем в сентябре прошлого года (10,9 тыс.) и на 6 проц. меньше, чем в августе текущего года (9,9 тыс.).

За три квартала этого года в Литве было зарегистрировано 84,7 тыс. объектов недвижимости, переданных по сделкам купли-продажи, что на 14 проц. меньше, чем в январе-сентябре прошлого года, когда было зарегистрировано 98,7 тыс. сделок по продаже объектов недвижимости.