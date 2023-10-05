Центр регистров: продажи недвижимости в сентябре по сравнению с августом сократились на 6%

"В прошлом месяце общее количество официальных сделок с недвижимостью не достигло и 10 тыс., а продажи по основным категориям недвижимости – квартир, жилых домов и земельных участков – по итогам последних нескольких лет отставали от средних показателей примерно на 15-20 проц. Общий разрыв между этим годом и прошлым составляет около 15 проц. и вполне вероятно, что подобные тенденции сохранятся и до конца этого года", — говорит аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.
По данным Центра регистров, только за сентябрь было зарегистрировано 9,3 тыс. продаж объектов недвижимости, что на 15 проц. меньше, чем в сентябре прошлого года (10,9 тыс.) и на 6 проц. меньше, чем в августе текущего года (9,9 тыс.).
За три квартала этого года в Литве было зарегистрировано 84,7 тыс. объектов недвижимости, переданных по сделкам купли-продажи, что на 14 проц. меньше, чем в январе-сентябре прошлого года, когда было зарегистрировано 98,7 тыс. сделок по продаже объектов недвижимости.
В этом году по всей стране зарегистрировано 22,9 тыс. сделок по продаже квартир, что на 12 проц. менее, чем год назад, когда за три квартала было зарегистрировано 26,1 тыс. продаж квартир. Только в сентябре этого года было зарегистрировано 2,5 тыс. сделок с квартирами, что на 16 проц. меньше, чем в сентябре 2022 года, и на 3 проц. меньше, чем в августе этого года.
В этом году в Вильнюсе зарегистрировано почти 7,8 тыс. сделок по продаже квартир, что на 12 проц. меньше, чем год назад, в Каунасе - 3,3 тыс. (на 3 проц. меньше), в Клайпеде – 2,1 тыс. (на 6 проц. меньше).
За три квартала этого года в Литве было зарегистрировано почти 8 тыс. сделок по продаже индивидуальных жилых домов – это на 21 проц. меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 10,1 тыс. продаж домов. Только в сентябре текущего года было зарегистрированы 964 сделки по продаже домов, что на 18 проц. меньше, чем в сентябре прошлого года и на 6 проц. меньше, чем в августе этого года.