Центр регистров: финансовые отчеты в этом году уже предъявили 25 000 компаний и организаций

Как указывается в сообщении, финансовую отчетность за 2023 год за первые три месяца этого года уже предъявили почти 25 тыс. компаний и организаций. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в период с января по март свою финансовую отчетность за 2022 год предъявили около 18,5 тыс. компаний и организаций.
"Увеличение количества подаваемых финансовых отчетов с одной стороны, может быть связано с постоянно растущим числом юридических лиц, но не менее важным является рост сознательности и добросовестности юридических лиц", - в сообщении Центра регистров цитируется глава Центра регистрации лиц Йоланта Казлаускене.
В этом году финансовые отчеты должны предъявить 164 тыс. юридических лиц. Несколько десятков тысяч из них – это ассоциации, общественные учреждения и фонды благотворительности и поддержки. Финансовый год юридических лиц совпадает с календарным годом, поэтому большинство из них должны сдать годовой отчет до конца мая.
В прошлом году финансовую отчетность за 2022 год предъявили 117 тыс. юридических лиц.