"Можно утверждать, что сейчас активность рынка НИ вернулась в 2019 год и, следует вспомнить, что тогда говорилось о рекордах рынка недвижимости. В 2020-м году активность рынка НИ ограничивало влияние пандемии и карантина, но в 2021 году количество сделок резко подскочило и мы фиксировали рекорды числа сделок всех времен.

В этом году у видим кривую форму „L“ – фиксируем отрицательное годовое изменение, но можно сказать, что активность рынка стабилизировалась", – сказал аналитик Центра регистров Паулюс Рудзикис.

В этом году в Литве зарегистрировано почти 110 тыс. сделок купли-продажи НИ, что на 18 проц. меньше, чем в январе-октябре прошлого года (134,3 тыс.). В октябре этого года зарегистрировано 11,2 тыс. сделок НИ, или на 20 проц. меньше, чем в октябре 2021 года (14,1 тыс.), но на 3 проц. больше, чем в сентябре этого года (10,9 тыс.).

В этом году в стране зарегистрирована 29,1 тыс. продаж квартир – на 11 проц. меньше, чем в январе-октябре 2021 года (29,3 тыс.), а только в октябре этого года - 3 тыс., или на 13 проц. меньше, чем в октябре 2021 года, но на 2 проц. больше по сравнению с сентябрем этого года.

"В Вильнюсе в этом году зарегистрировано почти 10 тыс. продаж квартир, или на 13 проц. меньше, чем год назад. В Каунасе число проданных квартир сократилось за год на 15 проц. до 3,9 тыс., в Клайпеде зафиксировано 17-проц. сокращение числа квартирных сделок – всего в городе-порте зарегистрировано 2,5 тыс. купли-продажи квартир", – говорится в сообщении для печати.

В этом году в Литве зарегистрирована также продажа 11,3 тыс. индивидуальных жилых домов – на 16 проц. меньше, чем за соответствующий период 2021 года (13,4 тыс.). Только в октябре этого года зарегистрирована продажа почти 1,2 тыс. жилых домов, или на 13 проц. меньше, чем в октябре прошлого года, но почти столько же, как и в сентябре этого года.

В стране также продано 52,9 тыс. земельных участков – на 22 проц. Меньше по сравнению с январем-октябрем 2021 года (67,7 тыс.), а только в сентябре – 5,3 тыс., или на 23 проц. меньше, чем в октябре прошлого года, но на 3 проц. больше, чем в сентябре этого года.