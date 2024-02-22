Центр реестров: в Литве жилье чаще приобретают граждане, у которых оно уже есть

По его словам, о росте числа так называемых "коллекционеров" жилья свидетельствует и тот факт, что с каждым годом сокращается количество граждан или семей, владеющих единственным жильем. В последнее время число таких лиц ежегодно сокращается в среднем на 6 тыс., а за один лишь прошлый год – почти на 7,5 тыс.

"Глядя на эту статистику, можно утверждать, что теоретически 9 из 10 новых жилищ достались людям, которые уже владеют хотя бы одной квартирой или домом, и только в одном из десяти случаев – лицу или семье, для которых это первое жилье (...)", – говорит аналитик данных ЦР Паулюс Рудзкис.

Как показал анализ данных, за последние несколько лет замедлился рост числа граждан или семей, владеющих хотя бы одним жильем, – пять лет назад число таких лиц увеличивалось примерно на 4,5 тыс. в год, при этом в прошлом, 2023, году – уже менее чем на тысячу. При этом число граждан или семей, владеющих двумя и более жилищами, ежегодно увеличивается примерно на 10 тысяч.

По данным ЦР, на сегодняшний день в Литве около 1,18 млн граждан или семей владеют хотя бы одним жильем.

Сообщается, что в настоящее время в Литве единственным жильем владеют 815,5 тыс. граждан или семей. Для сравнения, пять лет назад таких граждан или семей было 845 тыс.

По подсчетам ЦР, в настоящее время владельцами двух квартир являются около 263 тыс. граждан или семей – это на 9 проц. больше, чем пять лет назад, когда таких граждан или семей было 242 тыс., владельцами трех квартир являются 72,5 тыс. семей или граждан, что на 24 проц. больше, чем 5 лет назад (58,4 тыс.), четырех квартир – 19,4 тыс., что на 44 проц. больше, чем 5 лет назад (13,5 тыс.), а пятью и более квартирами владеют 6,2 тыс., что на 68 проц. больше, чем 5 лет назад (3,7 тыс.).

"Несмотря на замедлившийся в прошлом году рост числа так называемых "коллекционеров" квартир и домов, он по-прежнему остается относительно высоким и превысил 8 тысяч. Такой рост свидетельствует о том, что, несмотря на все экономические и геополитические вызовы, литовцы охотно вкладывают средства в жилую недвижимость (...)", – говорит П. Рудзкис.