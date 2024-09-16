Центр реестров: общая стоимость зарегистрированной в Литве недвижимости – 202 млрд евро

Как сообщает ЦР, в ближайшие две недели по всей стране пройдет открытое обсуждение документов массовой оценки, к участию в котором приглашается общественность и муниципалитеты с возможностью высказать свои комментарии и отзывы. По сравнению с прошлым годом стоимость недвижимости в целом по стране выросла на 8 проц. Из вышеупомянутых 202 млрд евро, 158 млрд евро – это стоимость построек, 44 млрд евро – стоимость земельных участков.