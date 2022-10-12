Аналитики предполагают, что это связано не только с желанием узаконить отношения между арендатором и арендодателем, но и с компенсациями и ростом потока беженцев из Украины.
Такие договоры регистрируют в Реестре недвижимости.
"За три квартала этого года зарегистрировали больше 10 500 единиц договоров об аренде жилья (квартир и жилых домов). Это на 40% больше, чем за тот же период в 2021 году (7500)", – сказано в сообщении.
По данным ЦР, сейчас в реестре числится около 125 000 действующих договоров об аренде.
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