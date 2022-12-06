Центр реестра: в ноябре – наименьшее число сделок с недвижимостью в этом году

Всего за все этот год в Литве было зарегистрировано почти 120 тыс. сделок купли-продажи недвижимости – на 18 проц. меньше, чем в январе-ноябре прошлого года (145,8 тыс.). В ноябре этого года было зарегистрировано 9,6 тыс. сделок с недвижимостью, или на 17 проц. меньше, чем в ноябре 2021 года (11,6 тыс.) и на 14 проц. меньше, чем в октябре текущего года (11,2 тыс.).

В этом году по всей стране было зарегистрировано 31,7 тыс. продаж квартир – на 11 проц. меньше, чем в январе-ноябре 2021 года (35,7 тыс.), а в ноябре текущего года – 2,6 тыс., или на 14 проц. меньше, чем в ноябре 2021 года, и на 16 проц. меньше, чем в октябре этого года.

"В этом году в Вильнюсе было зарегистрировано 10,7 тыс. продаж квартир, или 14 проц. меньше, чем год назад. Количество сделок с квартирами в Каунасе за год уменьшилось на 14 проц. до 4,2 тыс., а в Клайпеде было зафиксировано 17-процентное снижение количества сделок с квартирами – всего в портовом городе зарегистрировано 2,7 тыс. сделок с квартирами", - говорится в сообщении.

В этом году по всей Литве также было зарегистрировано 12,3 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – на 16 проц. меньше, чем за соответствующий период 2021 года (14,6 тыс.). В ноябре этого года было зарегистрировано почти 1 тыс. продаж жилых домов, или на 20 проц. меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 18 проц. меньше, чем в октябре этого года.

Также по стране было зарегистрировано 57,6 тыс. смен собственников земельных участков – на 21 проц. меньше, чем в январе-ноябре 2021 года (73,3 тыс.), а только за ноябрь – 4,7 тыс., или на 18 проц. меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 12 проц. меньше, чем в октябре этого года.